Eurovision 2024: primi 10 finalisti, giovedì tocca a San Marino

Due delle favorite dell'Eurovision 2024, Ucraina e Croazia, si sono qualificate ieri sera per la finale che si terrà sabato a Malmo in Svezia. Al termine della prima semifinale, decisa dal voto del pubblico, si sono qualificate anche Serbia, Portogallo, Slovenia, Lituania, Finlandia, Cipro, Irlanda e Lussemburgo. Si aggiungono ai sei Paesi già automaticamente in finale: la Svezia detentrice del titolo e i big five; Germania, Spagna, Francia, Italia e Regno Unito. Israele parteciperà alla seconda semifinale che si svolgerà domani. Anche San Marino salirà sul palco con i Megara.