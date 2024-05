Eurovision: Angelina Mango saluta i fan di San Marino

Nella seconda semi-finale spazio anche alle esibizioni di alcune delle Big5 che, però, gareggeranno con gli altri Paesi durante la finale. A Malmö Angelina Mango con La Noia per l'Italia, Nebulossa con Zorra in rappresentanza della Spagna e il francese Slimane con Mon Amour.



"Ogni performance è una botta di adrenalina allucinante - ha raccontato Angelina Mango nell'intervista a RTV -. In merito al fatto di essere una dei favoriti, "sono molto contenta e preferisco non sentire questa come una pressione in piu'. Vuol dire che ricevo amore". Poi un messaggio ai fan sammarinesi: "Voglio dire grazie a tutti loro: sento il sostegno delle persone a casa e ci dà la carica per affrontare questa esperienza bellissima".

Parallelamente alla festa, però, a Malmö sono ore di tensione, sia per l’allerta terrorismo sia per le manifestazioni pro-Palestina. Migliaia di persone di tutte le età si sono radunate nel centro città, con bandiere palestinesi, per opporsi alla guerra e alla partecipazione di Israele all’Eurovision. Dai manifestanti, in sostanza, l’accusa all’organizzazione di adottare una doppia morale.

Nel servizio le interviste ai Megara, al segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati e ad Angelina Mango