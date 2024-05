Lorenzo e Gendarmeria portano la lotta al bullismo a "I Fatti vostri" di Raidue

tratto da @youtube

La storia di Lorenzo Cheli, vittima di bullismo alle scuole medie, finisce su Raidue, nel programma di un 'amico' di San Marino, il giornalista Tiberio Timperi, già collaboratore della San Marino Rtv. Il quindicenne kartista è infatti testimonial della campagna “Stop al bullismo”, partita lo scorso anno in Repubblica. L’obiettivo è promuovere il contrasto ad una delle forme più esecrabili di prevaricazione tra i giovani. Per questo è nata anche l'iniziativa della Gendarmeria, “Vinciamo insieme la sfida contro il bullismo”, con il patrocinio delle Segreterie di Stato allo Sport, Affari Esteri, Istruzione e Giustizia.

Lorenzo Cheli è uscito dalle problematiche che questo fenomeno sempre più frequente porta, salendo su un kart e sfrecciando verso grandi traguardi. Con la Gendarmeria porta nelle scuole una campagna di informazione per i suoi coetanei. Contemporaneamente il corpo della Gendarmeria “sale” con lui sul kart, il ragazzo corre infatti le sue gare con una divisa che ha i colori e le effigi del nostro corpo militare mentre il suo kart ha le sembianze di una “volante”.

Nella piazza della trasmissione Rai, ha ricordato il suo passato, la sfida vinta e il suo sogno per il futuro, accompagnato dal Comandante della Gendarmeria. Maurizio Faraone ha spiegato come il suo Corpo potesse diventare l'occasione di riscatto per il ragazzo, per riacquistare fiducia in se stesso e nelle istituzioni e come Lorenzo potesse diventare il 'testimonial' perfetto. "Il messaggio ha valicato i confini della Repubblica, ha detto Faraone, in quanto gareggia in campionati italiani e internazionali".

Tiberio Timperi, in chiusura, ha salutato non solo il Titano ma anche la San Marino Rtv, dove ha collaborato in passato.

Vediamo Lorenzo Cheli e il Comandante Maurizio Faraone nella clip de ' I Fatti vostri'