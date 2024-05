Rally: Ford contro cancello. Proprietario, "Non riesco a uscire di casa e fatico a camminare"

Sentiamo Piero Mularoni

Il Rally Bianco Azzurro ha avuto anche una coda di cronaca, nel corso delle prove speciali di domenica. La Ford Escort pilotata dal sammarinese Nemo Mazza ha infatti preso un tombino, cappottando un paio di volte, schizzando letteralmente in aria e finendo contro la cancellata del civico n.91 di strada Serrabolino a Borgo Maggiore. "Sono stato fortunato - ci racconta il padrone di casa, Piero Mularoni -. stavo seguendo la gara con un commissario quando sono rientrato per rispondere al telefono". Poco dopo l'incidente che, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze. La macchina schiacciata contro il cancello con pilota e navigatore scesi dal lato guida. La Ford è stata prontamente rimossa, ma il cancello è rimasto chiuso, danneggiato.

"Si sono rotti anche i contatori della luce, ma li sono intervenuti subito", prosegue il borghigiano, ora costretto a fare una lunga strada per uscire di casa e impossibilitato a usare, al momento, l'auto. "Ho bisogno dell'ossigeno, conclude, e non riesco a raggiungere l'Ospedale".

L'invito poi agli organizzatori a investire di più in sicurezza, "se ci fossero state delle balle di fieno, questo non sarebbe successo"

Nel servizio sentiamo Piero Mularoni