Scadenza imminente per il Bando Terreni Agricoli Biologici: ultimi giorni per presentare le domande

Scadrà domani alle 13, il termine per la presentazione delle domande per il reperimento di terreni di proprietà privata, con destinazione agricola, incolti, abbandonati o bisognosi di miglioramenti fondiari da cedere in subaffitto agli operatori agricoli per lo sviluppo del biologico: la Segreteria di Stato per il Territorio ha sollecitato in una nota la cittadinanza a non perdere l'opportunità offerta dal Bando.

Il Segretario di Stato Canti ha affermato che l'interesse per l'agricoltura biologica sta registrando un notevole aumento a San Marino. I dati indicano un rilevante incremento degli operatori agricoli che hanno abbracciato il regime biologico, passando da 24 operatori biologici certificati nel 2018 a 56 nel 2023. Attualmente, circa il 28,15% della superficie coltivata nel territorio è dedicata all'agricoltura biologica, su un totale di 2.590 ettari coltivati. Questa percentuale è destinata a crescere ulteriormente, data l'entusiastica risposta degli operatori del settore agricolo alle procedure per la conversione da agricoltura tradizionale a biologica.

Il Segretario Canti ha anche annunciato che questi dati verranno presentati durante una tavola rotonda sull'agricoltura biologica che si terrà sabato 4 Maggio presso la casa fabbrica, in occasione della prossima XX° Fiera Agricola.

I soggetti interessati a partecipare al Bando sono tutti i privati, inclusi persone giuridiche e fisiche, che sono proprietari o usufruttuari di terreni agricoli, purché in possesso dei requisiti per sottoscrivere contratti con la Pubblica Amministrazione. Allo scadere del termine, la Commissione Risorse Ambientali ed Agricole sarà responsabile di stabilire l'affitto da concedere ai rispettivi proprietari dei terreni privati e di deliberare l'attribuzione dei terreni agricoli ai giovani agricoltori per lo sviluppo dell'agricoltura biologica.