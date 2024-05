Scuderia San Marino: "Rispettate tutte le protezioni necessarie. Assicurazione coprirà danni causati dalla Ford"

La Scuderia San Marino interviene sulla vicenda dell'auto finita contro una abitazione privata. "Durante la prova speciale numero 3, Corianino - Valdragone, l’equipaggio numero 23 formato da Nemo Mazza e Riccardo Biordi è stato protagonista di un incidente che ha visto coinvolta l’abitazione di un cittadino in strada Serrabolino - spiega la Scuderia in una nota -. Vogliamo precisare che, come da voi già menzionato, i danni causati alla corrente elettrica sono stati repentinamente ripristinati nella giornata di domenica.

Sono già partiti i lavori per la sistemazione del cancello, che risulta già libero e i cui danni saranno a carico dell’assicurazione della manifestazione (23° Rally Bianco Azzurro). Vorremmo precisare che nelle nostre manifestazioni vengono fatte rispettare tutte le protezioni di sicurezza necessarie alla salvaguardia di piloti, commissari di gara e pubblico. Nelle gare è sempre preposto un Delegato Allestimento Percorso (DAP), il quale ha il compito di verificare l’utilizzo di protezioni sul percorso di gara".