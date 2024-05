Rimini: ubriaco si scaglia contro le auto in transito e colpisce gli agenti polfer

La Polizia Ferroviaria è intervenuta lunedì per arrestare un cittadino italiano. Gli sono stati contestati i reati di resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L'uomo, nel piazzale antistante la Stazione ferroviaria, in forte stato d'agitazione, ha cominciato a colpire con calci e pugni le macchine che passavano lanciandosi al centro della corsia di marcia e provocando rallentamenti. Il soggetto è poi saltato sul cofano di un' auto che si era fermata per colpire con i piedi il parabrezza fino a salirci sopra, è finito sul tettuccio per poi cadere a terra senza conseguenze.

Gli Agenti Polfer ricevuta la segnalazione, sono arrivati sul posto mentre una pattuglia dell'esercito, li presente perchè impegnata nel servizio "strade sicure", aveva nel frattempo bloccato l'uomo: senza calmarsi, si è scagliato con violenza contro i poliziotti che lo stavano portando negli uffici Polfer.

L'arrestato, dopo il processo per direttissima, è stato sottoposto all' obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e sanzionato per ubriachezza.