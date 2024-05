Giustizia: presentata la piattaforma per la digitalizzazione delle attività del trbunale

L'intervista a Massimo Andrea Ugolini (Segretario di Stato per la Giustizia)

Presentato il programma di gestione documentale integrata per il processo amministrativo telematico del tribunale di San Marino. Nuovo strumento per agevolare il lavoro di tutti gli operatori di giustizia: consentirà infatti di gestire con modalità informatiche la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazione del procedimento giurisdizionale, la tenuta dei registri, il deposito, la visualizzazione e l'estrazione di copie di atti e ogni altra attività inerente e connessa al processo amministrativo telematico. In questa prima fase la digitalizzazione riguarda solo il rito amministrativo, ma a fine mese saranno disponibili anche i fascicoli civili e infine l'ultimo step riguarderà i penali.

"Dopo le tante riforme portate a compimento in questa legislatura - afferma Massimo Andrea Ugolini, Segretario di Stato per la Giustizia - questo è un lavoro di carattere pratico che riguarda la quotidianità di tutti gli operatori di giustizia. Da questo punto di vista l'informatizzazione e tutto il processo messo in campo credo sia un lavoro che aiuti la giustizia ad essere sempre più efficiente, permette un monitoraggio del lavoro tempo per tempo che viene portato a conclusione e credo possa dare una maggiore snellezza di operatività all'interno dell'attività giudiziaria".

