Ass. Accoglienza della Vita: “Contro la cultura della morte”

Ass. Accoglienza della Vita: “Contro la cultura della morte”.

L’Associazione “Accoglienza della Vita”, in una nota, “esprime preoccupazione per l’avanzare – scrive – di richieste sui pensieri di morte invocati quali diritti nell’Antica Terra della Libertà”. Chiede a San Marino di affermarsi come “voce fuori dal coro e Stato Sovrano anche rispetto al pensiero comune” perché – scrive – “se la direzione che vogliamo prendere come Nazione va verso il prevalere della cultura della morte, negando il valore più importante che è il diritto alla vita, dovremmo allora essere pronti – scrive “Accoglienza della Vita” - ad essere scartati, nel momento in cui saremo considerati inadeguati, secondo parametri che altri hanno deciso per noi”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: