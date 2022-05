SAN MARINO Assemblea soci Ente Cassa di Faetano: Marco Beccari nominato presidente Affrontate anche le problematiche esistenti nel settore bancario. Rinnovate poi le altre cariche sociali: Roberto Ragini sindaco unico, Sergio Barducci entra in consiglio di amministrazione

Questa mattina al Centro Congressi del Palace Hotel si è svolta l'assemblea dei soci dell'Ente Cassa di Faetano. Approvato il bilancio 2021 e completato il percorso di rafforzamento patrimoniale di Banca di San Marino che chiude l'esercizio con un utile significativo dopo sette anni. Rinnovate poi le cariche sociali: Marco Beccari nominato presidente, Roberto Ragini sindaco unico e Sergio Barducci entra in Consiglio di Amministrazione.

[Banner_Google_ADS]



Affrontate inoltre le problematiche esistenti nel settore bancario ed avanzate alcune richieste alle istituzioni di riferimento: al Governo, l’attivazione del memorandum d’intesa con Banca d’Italia, aprire il mercato all’esterno, dare impulso e credibilità al sistema con atti concreti. A Banca Centrale una riduzione dei costi della sua organizzazione generale, di calibrare le norme e l’attività in relazione al mercato reale, risultati dalle relazioni con le Istituzioni Italiane ed Internazionali, nonché il riconoscimento concreto del sostegno offerto al sistema bancario e all’economia del Paese promosse da Bsm ed Ecf sino ad oggi. Ad Associazione Bancaria Sammarinese la promozione di un lavoro sinergico tra le aziende bancarie, Governo e Banca Centrale. A tutte e tre le istituzioni attenzione sul tema dei crediti non performanti (NPL), trovando soluzioni per ottenere il massimo valore senza svenderli o sminuirne il potenziale.



“La nostra è una realtà da sempre vicina al territorio – sottolinea Beccari – abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, ma anche noi dobbiamo cercare di aiutare tutti”.



Nel servizio l'intervista a Marco Beccari (Presidente Ente Cassa di Faetano)



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: