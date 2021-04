APERTURE SERALI Bar e Ristoranti: massima attenzione alle nuove disposizioni Sollecitati anche dalle richieste dell'esecutivo di ieri i ristoratori stanno informando la clientela sulle regole da seguire per quanto riguarda la presenza di italiani provenienti da zone rosse o arancioni. Mesi ancora duri per gli alberghi

Sono iniziate da questo lunedì le riaperture graduali in territorio. Bar e ristoranti, da questa settimana, tornano a ricevere clienti fino alle 21:30. Ieri dal Congresso la specifica che fino a quando resteranno in vigore le restrizioni alla mobilità imposte alle regioni italiane, zone rosse o arancioni quindi, cibi e bevande potranno essere somministrati solo a sammarinesi, residenti o ai frontalieri in territorio per motivi di lavoro. Ristoratori che proprio su questo punto, prima di ogni prenotazione, stanno informando la clientela riguardo le nuove disposizioni in vigore.

Se per i ristoranti, nonostante le difficoltà ancora presenti, è un graduale ritorno alla normalità, gli alberghi stanno vivendo ancora mesi molto difficili con prenotazioni quasi nulle sia per il periodo di pasqua appena trascorso sia per i prossimi mesi. Se nel 2020 la diminuzione in presenza e in fatturato si aggiravano tra il 60% - 65% adesso nel 2021, spiega il presidente di Federalberghi San Marino Riccardo Vannucci, adesso siamo oltre il 75% di perdite.

Sui ristori, aggiunge, "alcuni albergatori non lo hanno avuto per niente perché non hanno raggiunto il minimo che c'era imposto. Chi lo ha avuto ha recuperato solamente lo 0,5% - 1% della perdita di fatturato 2020".

Nel servizio l'intervista ai ristoratori e a Riccardo Vannucci (Presidente Federalberghi San Marino)

