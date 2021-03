BCSM: senza riscontro voci di “presunte inadempienze del sistema bancario e di Banca Centrale”

Via del Voltone esprime rammarico per “taluni recenti comunicati stampa di partiti politici”, su “presunte inadempienze del sistema bancario e di Banca Centrale”. In una nota si sottolinea come tali tematiche non trovino riscontro in alcuna segnalazione, né attraverso canali tradizionali, né attraverso il whistleblowing”; con il rischio di “creare timori infondati nei risparmiatori”. Nel comunicato, poi, alcune considerazioni proprio in merito alle segnalazioni “whistleblowing”: che possono essere presentate da chiunque, inclusi coloro che sono, o sono stati, dipendenti o esponenti per soggetti vigilati. Una possibilità - che si aggiunge alle segnalazioni già in uso - riconosciuta da un recente regolamento di BCSM. Per questa nuova categoria è stata peraltro dedicata una pagina del sito internet di Banca Centrale; che “esorta chiunque abbia informazioni, circa inadempienze perpetrate da soggetti del sistema bancario e finanziario”, a farne segnalazione tramite i canali formali.

