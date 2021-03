Bcsm: con il nuovo regolamento in uso anche le segnalazioni Whistleblowing

Banca Centrale desidera ricordare come attraverso l’emanazione del nuovo Regolamento 2020- 05 nel quale sono state inserite, tra quelle già in uso, anche le segnalazioni Whistleblowing, si sia ulteriormente rafforzato l’impegno verso una collaborazione ancor più efficiente ed efficace, sia con i Soggetti Vigilati sia con gli utenti del sistema. Questa nuova categoria di segnalazioni si distingue da quella tradizionale per molteplici aspetti che sono stati rappresentati, assieme alle procedure d’invio, in una pagina dedicata del sito internet (https://www.bcsm.sm/site/home/funzioni/funzioni-statutarie/vigilanza/segnalazioni whistleblowing.html). Per quanto sopra esposto, si esorta chiunque abbia informazioni circa inadempienze perpetrate dai Soggetti del sistema bancario e finanziario ad effettuare le doverose segnalazioni attraverso i canali formali. Al riguardo, preme altresì evidenziare come certe tematiche sollevate in taluni recenti comunicati stampa di partiti politici ripresi dai canali di informazione su presunte inadempienze del sistema bancario e di Banca Centrale non trovino riscontro in alcuna segnalazione alla scrivente Istituzione, né attraverso i canali tradizionali né attraverso il whistleblowing. Simili esternazioni, se non supportate da indicazioni circostanziate e non convogliate attraverso i giusti canali, si esauriscono in generici proclami e possono solo creare timori infondati nei risparmiatori senza alcun apporto costruttivo. Banca Centrale opera e continuerà a vigilare, come previsto dalle norme e dai migliori standards internazionali, con cautela e riservatezza, evitando discriminazioni, e con l’obiettivo di salvaguardare e tutelare il sistema sammarinese e i suoi cittadini.