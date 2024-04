Dalla Repubblica di San Marino all’aeroporto di Bologna, un viaggio sempre più comodo e veloce con “Shuttle Italy Airport”

(A partire dal 6 maggio riparte il servizio “door to door” da ogni Castello del Titano al Guglielmo Marconi. Con “Shuttle Italy Airport” si parte e si arriva (h 24) dal portone di casa o d’albergo, si raggiunge la connessione shuttle riminese e in un’unica soluzione di continuità l’aeroporto felsineo)

A partire da lunedì 6 maggio p.v. sarà riattivato il servizio di linea quotidiano tra la Repubblica di San Marino e l’Aeroporto G. Marconi di Bologna, migliorando ulteriormente semplicità e comodità di connessione con “Shuttle Italy Airport”. Grazie a questa nuova opportunità anche la Repubblica di San Marino rientra tra le località della Riviera e dell’entroterra di Romagna, sempre connesse con viaggi porta a porta con il più importante hub aeroportuale dell’Emilia-Romagna. Infatti, un passeggero in partenza da qualsiasi località del territorio della Repubblica di San Marino, avrà la possibilità di raggiungere comodamente la fermata riminese (Via Fada) per poi continuare in tempo reale il suo viaggio verso Bologna. “Grazie a questo nostro nuovo sforzo si aggiunge un importante tassello alla nostra rete di fermate. Copriamo così anche l’ultimo miglio che separava lo Shuttle dai viaggiatori del Titano – commenta Roberto Benedettini, amministratore unico “Vip Srl” – in questo modo, completiamo il collegamento con tutta la Romagna, grazie alle corse con taxi, on demand, da e per San Marino. Fornendo uno strumento agile per l’utente che, con una semplice prenotazione on – line sul nostro sito www.shuttleitalyairport.it , da effettuare almeno 48 ore prima del servizio richiesto”. Ufficio Stampa “Shuttle Italy Airport”

Comunicato stampa

Shuttle Italy Airport