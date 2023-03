GAS Bollette gonfiate da possibili 'anomalie': Lonfernini "non escludo indagine interna" Ucs chiede di stornare tutte le bollette e riemetterle sui consumi reali

Bollette gonfiate da possibili 'anomalie': Lonfernini "non escludo indagine interna".

Alla luce del comunicato di venerdì nel quale abbiamo posto elementi di chiarezza sui fatti che riguardano il sistema di fatturazione utenze, Segreteria di Stato e vertici AASS al lavoro in queste ore per trovare le soluzioni più adatte e compatibili alle necessità degli utenti, che possono aver subito o avvertito un disagio al ricevimento delle bollette con il sistema di lettura effettiva o presunta.

"Le anomalie non sono e non saranno più tollerate - scrive il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini su Facebook. E non esclude atti per avviare un’indagine interna a verifica di tutte queste circostanze.

L'Unione Consumatori Sammarinesi, sempre sul social, chiede di stornare tutte le bollette emesse con lettura presunta e riemetterle con le letture reali.

