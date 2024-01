SERRAVALLE “Bomba Day”: in un'ordinanza tutte le disposizioni della Protezione Civile in vista dell'11 febbraio L'ordigno, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, era stato rivenuto mesi fa a Serravalle; in un cantiere subito posto in stand-by. Prevista una complessa operazione di sgombero, in occasione della rimozione

Nessuna misura di sicurezza può essere ritenuta eccessiva, di fronte ad una bomba d'aereo da 250 libbre in un'area urbanizzata. Complessa, allora, la macchina organizzativa; con la conferma di una serie di misure già anticipate in precedenza dalla nostra Emittente. A partire dalla zona di sgombero – con un raggio di 352 metri – dal punto di rinvenimento dell'ordigno nel cantiere del campo sportivo Serravalle B, in Strada Rancaglia. L'evacuazione inizierà alle 5.30 del mattino, e dovrà completarsi entro le 7.00 di domenica 11 febbraio. Anche sul nostro sito l'elenco dei civici interessati: via per via.

Precise disposizioni, nell'ordinanza, ad una serie di Enti: dalla Sezione Antincendio, all'Autorità per l'Aviazione civile, essendo previsto un divieto di sorvolo; dall'AASS al Comitato Olimpico, che metterà a disposizione il Multieventi per ricevere le persone evacuate che non riescano a trovare accoglienza altrove. Imprescindibile il coinvolgimento delle Forze di Polizia: in primis per interdire il transito veicolare nell'area interessata e definire – in collaborazione con l'Azienda Lavori Pubblici - percorsi di viabilità alternativi; per valutare l'effettivo sgombero; per garantire l'ordine pubblico. Così come di estrema importanza è il compito che spetta alle autorità sanitarie. Non solo per il soccorso, nella malaugurata ipotesi dovesse esservene bisogno; anche per censire le persone non deambulanti, o connesse ad apparecchiature, che necessitino il trasferimento. L'intera operazione è coordinata dalla Gendarmeria. Cruciale, per ovvi motivi, il ruolo della Protezione Civile. Specie per una informazione capillare alla cittadinanza; in sinergia con la San Marino RTV, che metterà a disposizione tutti i propri mezzi.

Sul campo la perizia del personale del Genio Ferrovieri dell'Esercito italiano. Durata indicata delle operazioni dalle 8.00 alle 20.00: prima la rimozione degli inneschi; poi il trasporto del residuato bellico – ormai inerte - su mezzo militare, fino all'area calanchiva del Rio della Riva, a San Giovanni, per l'interramento e la successiva distruzione. Qualora le operazioni di despolettamento dovessero richiedere meno tempo del previsto, verrà data tempestiva comunicazione; affinché i cittadini evacuati possano fare ritorno senza indugi alle proprie case. Remota la possibilità di una ripresa delle operazioni il giorno successivo.

