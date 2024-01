Avviso di Evacuazione e informazioni utili per disinnesto bomba, previsto nella giornata di domenica 11 febbraio

La Protezione Civile Sammarinese e l’Istituto Sicurezza Sociale informano la cittadinanza che domenica 11 febbraio 2024 si svolgerà un’operazione di disinnesco di una bomba della Seconda Guerra Mondiale, rinvenuta in zona Ponte Mellini in strada Rancaglia, nel Castello di Serravalle.

Per motivi legati alla sicurezza dell’operazione, la Protezione Civile Sammarinese ha disposto, tramite ordinanza n.03/2024, l’evacuazione dell’area compresa nel raggio di 352 metri dal punto di ritrovamento dell’ordigno. Sarà quindi obbligatorio per tutti i residenti, cittadini sammarinesi e visitatori, essere fuori dall’area interessata all’evacuazione entro e non oltre le ore 7 del mattino del prossimo 11 febbraio 2024.

Una volta verificata l’effettiva evacuazione dell’area, inizierà il lavoro degli artificieri dell’Esercito italiano, a partire dalle ore 8. La conclusione delle operazioni potrà variare dalla tarda mattinata al tardo pomeriggio, in base alla complessità del disinnesco. Durante questo periodo, sarà vietato l’accesso a tutta l’area da evacuare; i percorsi alternativi saranno debitamente segnalati.

La Protezione Civile e l’Istituto Sicurezza Sociale ricordano di accertarsi di avere con sé farmaci abituali, chiavi di casa, telefono cellulare carico e caricabatteria, oltre alle cose indispensabili per la cura dei bambini (ricambi, pannolini, ecc.), documenti d'identità. Si ricorda anche ai proprietari di esercizi commerciali localizzati nell’area presa in esame di mettere in sicurezza gli impianti, prestando particolare attenzione alla presenza di liquidi e/o gas infiammabili, sostanze tossiche e/o esplosive.

A servizio delle persone temporaneamente evacuate - in particolare per le persone non autosufficienti e che non hanno la possibilità di recarsi da parenti e amici - sarà allestito un centro di accoglienza nei locali del Multieventi Sport Domus, messi a disposizione dal CONS.

Per ragioni organizzative, è opportuno comunicare l'esigenza di usufruire del centro di accoglienza, possibilmente il prima possibile e comunque entro il 7 febbraio.

Di seguito i contatti per tutte le comunicazioni: protezione.civile@pa.sm o al telefono 0549/887081, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00.

I cittadini fragili e fragilissimi (persone non autosufficienti e malati gravi) dovranno contattare direttamente l’Istituto Sicurezza Sociale al numero 0549-994906, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14, per comunicare l’eventuale esigenza di trasporto assistito oppure di ricovero temporaneo.

In caso di reale necessità, sarà possibile portare i propri animali di piccola taglia presso l’APAS, comunicando tale esigenza al numero 0549/996326, entro il 7 febbraio.

Il termine delle operazioni e quindi la possibilità di rientrare nelle proprie abitazioni, sarà segnalato attraverso il personale della Protezione Civile presente nei posti di blocco e nel centro di accoglienza, attraverso il sito internet www.gov.sm, su Radio San Marino RTV 102.7 con bollettini orari, sul sito di San Marino RTV e sui canali social (Facebook e Instragram) del Servizio di Protezione Civile.

La Protezione Civile e l’Istituto Sicurezza Sociale ringraziano tutti i cittadini per la collaborazione e la comprensione in questa delicata operazione di sicurezza pubblica. Si raccomanda di seguire le indicazioni delle autorità competenti e di evitare comportamenti imprudenti o inopportuni. Si confida nel buon esito dell’operazione e nella rapida normalizzazione della situazione.



Di seguito elenco dettagliato delle vie i cui edifici dovranno essere evacuati.

VIA CIVICO COSTA DEL BELLO 40 e 64

STRADA COLUMBELLA intera via

STRADA MASSILINA 5, 19, 21, 39 e 48

VIA ANNESIO NOBILI intera via

VIA ANTONIO MALAGONELLI intera via

VIA BARONE PIERRE DE COUBERTIN intera via

VIA BENVENUTO RAMBALDI DA IMOLA da 5 a 45

VIA BENEDETTO DI GIOVANNI da 27 a 35

VIA CITERELLA 35

VIA FLAVIO BIONDO 57, 59, 61 e 63

VIA ENRICO PANZACCHI intera via

VIA GIOVANNI SIMBENI intera via

VIA GIUSEPPE ANGELI intera via

VIA HERRERAS BUSTAMONTE intera via

VIA MARINO MORETTI dispari da 1 a 23, pari da 2 a 6

VIA NICOLA GAVELLI intera via

VIA OLIVELLA dispari da 49 a 69, pari da 64 a 112

VIA OLNANO numeri pari da 18 a 40

VIA PIANDOLANO intera via

VIA PITARIA dispari da 11 a 35, pari da 16 a 32

VIA PONTE MELLINI intera via

VIA QUATTRO GIUGNO dispari da 39 a 125, pari da 20 a 106

VIA RANCAGLIA da 1 a 43

VIA TRE SETTEMBRE 3

VIA VENERE dispari da 11 a 37, pari da 36 a 42



Comunicato stampa

Protezione Civile San Marino e ISS