CONCORSO CEB Award: un premio di 25.000 euro per favorire la coesione sociale

CEB Award: un premio di 25.000 euro per favorire la coesione sociale.

La Segreteria Esteri informa la cittadinanza della nuova edizione del concorso del "CEB Award for Social Cohesion", concorso volto a premiare le iniziative mirate a favorire la coesione sociale nel territorio dei Paesi membri del Consiglio d'Europa. Il Premio, indetto dalla Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), assegnerà un trofeo e un premio di 25.000 euro a un progetto che affronti questioni sociali urgenti e che sappia offrire un contributo significativo alla coesione sociale in modo innovativo ed efficace. All'iniziativa possono partecipare cittadini maggiorenni, organizzazioni e associazioni dei paesi membri del CEB, tra cui San Marino. Le candidature dovranno illustrare progetti in fase iniziale di attuazione e andranno presentate, entro il 12 aprile, sul sito award.coebank.org.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Leggi il comunicato stampa della Segreteria Affari Esteri

I più letti della settimana: