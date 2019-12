GIUNTA DI CASTELLO Chiesanuova: un'azione a sostegno dei neogenitori 250 euro per ogni bambino nato nel Castello di Chiesanuova nel 2019. Il progetto proseguirà almeno fino a giugno 2020

Donata questa mattina la cifra di 250€ per ogni bimbo nato nel 2019 nel Castello di Chiesanuova. 9 le famiglie "premiate". L'iniziativa rientra nel progetto di sostegno alla maternità e alla famiglia promosso dalla Giunta. Si tratta di un'azione simbolica per alzare l'attenzione delle istituzioni verso le difficoltà dei giovani a crearsi una famiglia. Tanti consensi sui social per l'iniziativa. Il progetto proseguirà almeno fino al giugno 2020, prima data utile per l'elezione delle nuove giunte.

Il calo di natalità è sotto gli occhi di tutti, sottolinea la Giunta, occorre interrogarsi su quali siano i maggiori impedimenti che ostacolano la decisione di mettere al mondo un figlio. La Giunta di Chiesanuova aggiunge, continuerà ad impegnarsi per facilitare il più possibile la vita dei genitori e dei bambini.

Nel servizio l'intervista a Marino Rosti (Capitano di Castello Chiesanuova)

I più letti della settimana: