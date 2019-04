La Giunta di Chiesanuova sostiene le nuove nascite con una donazione ai neogenitori

La Giunta di Chiesanuova annuncia un'azione di sensibilizzazione a favore dei neogenitori. Per ogni bambino nato nel castello nel 2019 sarà donata una cifra di 250 euro. Un atto definito "simbolico" dalla giunta, "per alzare l’attenzione delle Istituzioni verso le difficoltà dei giovani a crearsi una famiglia".

Il dito, nel comunicato stampa, viene puntato verso il calo della natalità "sotto gli occhi di tutti". Secondo il Castello prima di liquidare i giovani come "bamboccioni" occorrerebbe riflettere sui maggiori impedimenti che ostacolano la decisione di mettere al mondo un figlio, come l'incertezza del futuro, la disoccupazione, la difficoltà a coniugare lavoro e famiglia, il costo degli immobili e l'accesso agli asili nido".

La Giunta ricorda lo spirito con cui ha lottato per avere la prima piazza pedonale di San Marino e che l'ha portata a richiedere anche marciapiedi sicuri e centri estivi attivi. Uno slancio che Chiesanuova si impegna ad utilizzare per promuovere quest'iniziativa che, conclude la nota, "non risolverà i problemi dei neogenitori, ma avrà forse l’effetto di farli sentire meno soli."