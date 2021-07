CORONAVIRUS Chiusura campagna vaccinale Covid-19: giovedì 8 luglio ultimo giorno utile per prenotarsi L'Iss ha comunicato in una nota il termine delle prenotazioni, visti e valutati i buoni esiti raggiunti

Chiusura campagna vaccinale Covid-19: giovedì 8 luglio ultimo giorno utile per prenotarsi.

Giovedì 8 luglio sarà l'ultimo giorno utile per aderire alla campagna vaccinale contro il Covid: l'Iss ha comunicato in una nota la chiusura delle prenotazioni, visti e valutati i buoni esiti raggiunti. "La completa immunizzazione di oltre il 70 per cento della popolazione sammarinese vaccinabile, con una percentuale superiore all’80 per cento nelle fasce di età con più di 60 anni": questi i numeri secondo il comunicato, con un "tasso di copertura vaccinale" che "rimane alto anche nelle fasce più giovani dove si registra un’adesione fra il 66 e il 75 per cento". Fra i 12-15enni sfiorato invece il 16 per cento, per un totale di 44.659 vaccinazioni, di cui 22.174 prime dosi e 22.485 secondi dosi e dosi uniche.

Per tali ragioni verranno ridotte significativamente le sedute vaccinali - in linea con la Delibera del Congresso di Stato del 28 giugno 2020 -, che saranno effettuate solo durante alcune giornate per concentrare le sedute per coloro che ancora non hanno terminato il percorso di immunizzazione. Capitolo a parte le vaccinazioni per i turisti stranieri, che proseguiranno come da calendario concordato.

