Cinema Concordia: sospese le proiezioni per un problema tecnico.

Gli Istituti Culturali avvisano che, per un problema tecnico non dipendente dalla loro volontà, sono sospese le proiezioni cinematografiche al Cinema Concordia. Ancora non si conoscono con precisione i tempi di risoluzione, ma il dipartimento auspica di riprendere le proiezioni nella giornata di domani, lunedì 20 gennaio.

"Spiacenti per l'inconveniente, - scrivono gli Istituti Culturali - comunichiamo che a chi avesse acquistato biglietti per le proiezioni odierne, verrà dato in sostituzione un biglietto omaggio per una nuova proiezione oppure sarà rimborsato telefonando al numero 0549 882452 in orari d'ufficio."





