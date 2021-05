Comites plaude a Sileri: "L'Italia permetta ai frontalieri di mettersi in sicurezza"

Il Comites interviene sulla vaccinazione ai frontalieri, per voce del vice presidente. Alessandro Amadei plaude alle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri, che aveva aperto alla possibilità di vaccinare i frontalieri con lo Sputnik 5. “E’ paradossale - dichiara - che a San Marino, dove la campagna vaccinale sta procedendo velocemente, ancora ci siano lavoratori non vaccinati che, essendo esposti ai contagi, potrebbero mettere a serio rischio la tenuta del sistema sanitario pubblico".

"L’Italia che ha inaugurato le vaccinazioni sui luoghi di lavoro, dimostri di sapere fronteggiare al meglio la pandemia, permettendo anche ai lavoratori frontalieri occupati nelle aziende di San Marino di mettersi in sicurezza”. Condividendo le forti preoccupazioni espresse dai sindaci di Coriano e San Leo, che avevano chiesto al Governo italiano di 'fare presto e di passare dalle parole ai fatti'.



