Comites: pronti a collaborare e realizzare progetti comuni.

Il Comites interviene sulle prossime elezioni delle giunte di castello. “Facciamo a tutti un enorme in bocca al lupo – scrive il presidente Diego Renzi – e ci fanno molto piacere gli inviti ricevuti, visti i tanti anni da invisibili”. “Purtroppo la nostra proposta di partecipazione attiva anche degli stranieri all'interno delle giunte – spiega – non è passata ma finalmente potremo scegliere e contare qualcosa”.

Con chi vorrà delle prossime giunte, aggiunge Diego Renzi, saremo disponibili come sempre a collaborare per realizzare progetti comuni, come da lungo tempo facciamo con il Forum del Dialogo o per il guard-rail salva motociclista di Domagnano, ma anche il proseguimento di corsi naturalistici o eventi di solidarietà per chi è più sfortunato.

Molto importante, sottolinea il Comites, andare a votare tenendo presente che "il voto è un diritto/dovere che va onorato e rispettato per il suo valore intrinseco di democrazia, che riconosce a ciascun avente diritto l’egual peso di scelta e di responsabilità della stessa".

