TERRITORIO Controlli forze dell'ordine: 52 denunce a San Marino Quasi 15.000 le persone controllate. Segnalati fenomeni di "sciacallaggio" su attività economiche che proponevano materiale anti-coronavirus

Continuano i controlli sul territorio delle forze di polizia sul rispetto dell'ordinanza per l'emergenza coronavirus. Dal 21 al 26 marzo quasi 15.000 persone controllate, 52 denunciate, 10.419 autocertificazioni acquisite e 126 controlli a domicilio. Sono 113 le attività economiche controllate e 1994 le chiamate complessive alla Centrale Operativa Interforze. Continua l’attività di monitoraggio e controllo dei soggetti sottoposti a misure di quarantena, svolgendo oltre alla verifica della permanenza in casa, anche operazioni di sostegno e di aiuto per le necessità contingenti.

Segnalati fenomeni di “sciacallaggio” in particolare su attività economiche che proponevano in vendita materiale per combattere il virus. “Tali comportamenti criminosi – scrivono le forze dell'ordine - sono e saranno repressi con fermezza con tutti gli strumenti a disposizione. In relazione alla notizia diffusa dai mezzi d’informazione circa vendite eseguite on-line, si comunica che funzionari di polizia erano già intervenuti per porre in essere tutti gli accertamenti del caso”.

Leggi il comunicato stampa integrale di Gendarmeria, Guardia di Rocca e Polizia Civile

