Coronavirus: 11 nuovi casi a San Marino. 10 persone isolate al Colore del Grano

Nuove positività al Coronavirus in territorio. Ad aggiornare sulla situazione è il Gruppo di coordinamento nell'incontro giornaliero con la stampa. Inizialmente fonti ufficiali avevano parlato di 14 nuovi casi che, poi, si sono rivelati 11. Il numero dei contagiati in totale sale a 60. Due i decessi dall'inizio dell'emergenza. Al momento, 34 persone sono ricoverate all'ospedale di Stato, sei delle quali in terapia intensiva. 26 sono invece seguite in territorio. 10 di loro si trovano in isolamento al Colore del grano e 16 a casa. Nella struttura per disabili nove soggetti sono stabili con sintomi lievi e un paziente è in fase di valutazione per difficoltà nella respirazione.

Ad oggi, non si hanno problemi nella disponibilità di posti in ospedale. Si attende l'esito di 11 tamponi. Tra le 176 persone in quarantena domiciliare 33 sono sanitari e tre fanno parte delle forze dell'ordine. In 119 invece l'hanno terminata. Il Gruppo di coordinamento ricorda di spostarsi solo in caso di stretta necessità e segnala che il territorio è controllato. Al Casale La Fiorina le visite dei parenti sono state sospese, salvo casi particolari. Annunciate, poi, limitazioni agli ingressi in ospedale, da domani.

In queste ore di apprensione, spiccano gesti di solidarietà come quelli dei cittadini che si organizzano per avviare raccolte fondi. E prima della conferenza stampa l'omaggio di un cittadino che ha donato al Gruppo una composizione floreale. È attivo il conto corrente della Protezione Civile per l'emergenza Covid-19. Chi volesse effettuare donazioni - fa sapere il Gruppo - potrà utilizzare tale conto, con la causale "Emergenza Coronavirus Rsm" e Iban SM 97 L 06067 09800 000120161607 (conto aperto in Carisp). Il Gruppo consiglia, poi, di inviare domande e dubbi all'indirizzo e-mail urp@iss.sm e di rivolgersi al numero 0549 994 001 solo per le informazioni sanitarie.

