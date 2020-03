Adozione di misure speciali all’ISS per l'emergenza coronavirus COVID-19 #iostoacasa, #proteggisanmarino

In ottemperanza al decreto 44/2020 “Misure urgenti di contenimento da COVID-19” e alle decisioni prese dal Gruppo di Coordinamento per le emergenze sanitarie, l’Istituto per la Sicurezza Sociale rende note le nuove disposizioni per l’accesso alle strutture sanitarie in vigore dalla giornata di domani, mercoledì 11 marzo.

L’accesso all’Ospedale sarà consentito solo dalla scalinata principale con un duplice percorso differenziato, per separare il personale dipendente ISS dagli utenti. A tutti i cittadini che si recheranno in Ospedale sarà misurata la temperatura corporea con termometro laser e personale medico presente all’ingresso effettuerà una breve intervista. Da domani mattina verrà effettuato il pre-triage nella tenda pneumatica allestita all’esterno dell’Ospedale per tutte le persone che si recheranno autonomamente in Pronto Soccorso. L’accesso alla Casa di Riposo alla Fiorina è consentito solo al personale in servizio. Le visite agli ospiti dovranno essere autorizzate dalla Direzione della struttura . Da oggi, la farmacia di Cailungo (presso l’Ospedale) è raggiungibile solamente dallo sportello posto all’esterno. Per gli assistiti con problemi di mobilità, si consiglia l’accesso alle altre farmacie del territorio.

L’Iss informa che in merito alle diverse iniziative che sono emerse nelle ultime ora di raccolta fondi e di volontà di effettuare donazioni, si sta predisponendo un conto corrente dedicato. Nel ringraziare fin da ora per queste lodevoli iniziative, si conferma che alcune campagne di raccolta sono già aperte, tra cui quella della SUMS dal titolo #StiamoUnitiMutuamenteSolidali, e che verranno a breve comunicate sul sito dell’ISS (www.iss.sm). Per informazioni contattare l’URP all’indirizzo di posta elettronica urp@iss.sm.

Si ricordano infine ai cittadini il rispetto assoluto delle raccomandazioni a tutela della sicurezza salute personale e dell’intera comunità, in quanto l'unico modo per evitare di ammalarsi è osservare le regole di base per la prevenzione delle malattie infettive respiratorie:

1. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi oppure utilizzare un gel a base di alcool o candeggina;

2. Evitare il contatto ravvicinato (stretta di mano, abbracciarsi, baciarsi) con familiari, conviventi e colleghi di lavoro e mantenere una distanza di sicurezza;

3. Non toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani (le mani possono entrare in contatto con superfici contaminate);

4. Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto monouso quando si tossisce o starnutisce, quindi gettare il fazzoletto nella spazzatura e lavarsi le mani oppure starnutire nella piega del gomito;

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. Al momento non esiste una terapia consigliata;

6. Disinfettare le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool, che uccidono il virus;

7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate;

8. In caso di sintomi da infezione respiratoria, come tosse, raffreddore, mal di gola, con o senza febbre, restare a casa e contattare il proprio tuo medico di condotta o la Guardia medica al n. 331 6424748, senza recarsi al Centro Salute o al Pronto Soccorso;

9. Gli animali da compagnia non trasmettono il nuovo coronavirus. È sempre consigliato lavarsi le mani dopo averli accarezzati.



#iostoacasa, #proteggisanmarino



c.s. ISS