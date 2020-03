Coronavirus: scattano i controlli ai varchi di confine

Coronavirus: scattano i controlli ai varchi di confine.

Come annunciato, questa mattina sono scattati i controlli a tappeto ai varchi di confine, dopo l'ulteriore stretta decisa da San Marino e Italia per contenere la diffusione del virus. Le immagini, rilanciate dai social, ci mostrano la situazione al Confine di Dogana, uno dei cinque varchi transitabili tra i due Paesi, dopo la decisione del Congresso di Stato in accordo con la Prefettura della Regione Emilia Romagna ed i Sindaci dei Comuni limitrofi Italiani, di chiudere le strade secondarie.

Ieri il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, in un messaggio su Youtube ha spiegato i motivi della nuova ordinanza contro il coronavirus.

