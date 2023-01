“Cosa ne pensi dell'Accordo di associazione con l'Ue?”, a Viceversa i risultati del sondaggio

“La via europea” è il titolo dell'ultima puntata di "Viceversa" incentrata sulla prosecuzione della strada che porterà San Marino verso l'accordo di associazione con l'Unione Europea. Durante la serata di ieri sono stati presentati i risultati del sondaggio lanciato sul nostro sito web.

“Da cittadino cosa ne pensi dell'Accordo di associazione con l'Ue?” era la prima domanda posta. Quasi 300 le risposte, numeri quindi non considerabili come rappresentativi rispetto al totale dei cittadini sammarinesi. Il 35% dei votanti si è detto “assolutamente d'accordo, perché porterà benefici su più fronti”; un altro 30% si è detto d'accordo, ma “bisognerà tenere conto delle particolarità del nostro piccolo Stato”. A dirsi completamente contrario “perché dobbiamo rimanere totalmente indipendenti dall'Ue” è quasi il 19%, a cui si aggiunge un 4% dei votanti che non si dice d'accordo “perché potrebbe limitarci su alcuni campi”; infine quasi il 12% ancora non vuole esprimere in attesa di conoscere i termini del negoziato.

Una seconda domanda chiedeva “su quale delle quattro libertà, secondo te, San Marino deve porre maggiore attenzione?” Il risultato, in questo caso, è ancora più chiaro con quasi il 50% dei votanti che sottolinea come sia la “libera circolazione delle persone” il nodo da sciogliere. Fette minoritarie hanno invece optato per la “libera circolazione dei capitali” (24%), quella delle merci (16%) e infine i servizi (10%).

Nella puntata i commenti del sondaggio del segretario agli Esteri, Luca Beccari, di Nicola Renzi (Repubblica Futura), di Emanuele Santi (Rete) e del Direttore Centro di Ricerca Relazioni Internazionali UniRSM, Michele Chiaruzzi.

