Covid: a San Marino oltre 1000 firme per la petizione degli studenti, in Italia dibattito sull'obbligo vaccinale

Prosegue il dibattito politico su green pass e vaccini in Italia, tra ragionamenti sull'allargamento della platea di lavoratori ai quali richiedere il certificato e discussioni sull'obbligo vaccinale. Nelle scorse ore, l'apertura del leader della Lega Salvini al pass per gli statali proposto dal ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta. Dal Pd, il segretario Letta si dice favorevole a un'estensione degli obblighi quando necessario. Ma il capo dei 5 Stelle Conte punta alle somministrazioni obbligatorie solo come “estrema ratio”.

Intanto, in Italia si registrano 5.315 nuovi positivi e 49 vittime, con una lieve crescita del numero dei ricoverati. In Emilia-Romagna 497 nuovi positivi, di cui 67 nel Riminese, e 7 i decessi. Proseguono i controlli delle forze dell'ordine per il rispetto delle norme anti-Covid. Dopo il monitoraggio dei Carabinieri, stop per 5 giorni all'attività di due locali da ballo a Cattolica: all'interno molti giovani in pista, senza mascherina né distanziamento. La Questura di Rimini ha chiuso un locale notturno a Riccione in cui oltre mille persone stavano ballando.

Nel frattempo, a San Marino, ha superato le 1000 firme la petizione online lanciata da un gruppo di studenti per sensibilizzare sulla condizione degli universitari che stanno per iniziare l'anno accademico e non sanno se potranno accedere a lezioni e servizi negli Atenei oltre confine dopo il 15 ottobre. Un'iniziativa “apolitica” e che non vuole andare contro il Governo, precisano i ragazzi. Parlano di “problema diplomatico” tra i due Stati e chiedono risposte, anche sulla possibile terza dose. “Noi studenti – rimarcano – spesso ci siamo sentiti lasciati per ultimi”. Ma la politica interviene, con Libera che plaude all'iniziativa e non risparmia critiche all'esecutivo, lamentando una “incapacità relazionale con l'Italia”. “Le chiacchiere del Governo – attacca Libera – hanno deluso tutti”.

