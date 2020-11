BOLLETTINO GIORNALIERO Covid Rsm: su 16 tamponi, nessun nuovo caso 328 gli attualmente positivi, di cui 13 in isolamento all'ospedale (+1), 2 in terapia intensiva e 313 in isolamento domiciliare. Riattivato il servizio infocovid con medici in pensione che si sono messi a disposizione gratis

C'è stato un nuovo ricovero per Covid 19 a San Marino ma il numero dei casi attivi è invariato. Riattivato intanto il servizio info Covid, grazie ad alcuni medici in pensione che si sono messi a disposizione gratuitamente.

16 tamponi e nessun nuovo contagio rilevato in Repubblica nelle ultime 24 ore. Il numero degli attualmente positivi sale tuttavia di una unità a quota 328, causa inserimento di un dato riferito ai giorni precedenti. 13 – una in più rispetto a ieri – le persone ricoverate in Ospedale nel reparto Covid e due i pazienti in terapia intensiva. 313 gli isolamenti domiciliari. Nessun nuovo guarito mentre le persone in quarantena sono 223, compresi due operatori sanitari.

Da questa mattina, intanto, è stato ripristinato il servizio info covid che è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. Il numero di telefono dedicato è il 994001 ma in alternativa si può anche inoltrare una e-mail all'indirizzo info.covid@iss.sm. A rispondere ci sono 9 medici Iss in pensione che, a titolo gratuito, si sono messi a disposizione per fornire informazioni qualificate a chi, per le più disparate ragioni, ne ha necessità. Di fatto, sollevano dall'incombenza personale che può essere così destinato a funzione sanitarie in prima linea. La gestione di info covid è passata all'unità della comunicazione e Urp diretta da Stefania Stefanelli.

E intanto, per i malati di diabete – categoria che in caso di contagio da Covid rischia decorsi assai gravi – l'Iss ricorda che, fin dall'inizio della pandemia, è stato potenziato il percorso di telemedicina, con oltre 4.000 consulenze. Ai diabetici l'Iss raccomanda inoltre la vaccinazione contro l'influenza, in quanto rientrano tra le categorie a rischio a cui è offerta in via prioritaria.

