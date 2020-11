ACCORDO RSM-ITA Covid San Marino: arriva il Remdesivir e si apre il canale per i vaccini

Covid San Marino: arriva il Remdesivir e si apre il canale per i vaccini.

La collaborazione tra Roberto Ciavatta e Roberto Speranza porta, da subito, all'arrivo a San Marino del farmaco Veklury il cui principio attivo è il Remdesivir, l’unico registrato nella terapia contro la Sars-Cov2. Per questo la Segreteria alla Sanità ringrazia Ministero italiano e Aifa, per il superamento delle problematiche dovute alle disposizioni internazionali. I 48 flaconi ricevuti rappresentano "una importante scorta". Un accordo che apre la strada con l'Italia per la fornitura del vaccino contro il Covid 19 e con l'UE per l'inclusione nel Joint Procurement Agreement per i farmaci. Quest'ultimo accordo permetterà alla Sanità sammarinese di accedere direttamente alle forniture di prodotti farmaceutici, garantite dalle case produttrici, come gli Stati membri dell'Unione Europea.

