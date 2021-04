Covid San Marino: continuano a scendere i positivi, ricoveri stabili. Riaprono "La Fiorina" e "Colore del grano"

Sul fronte Covid, a San Marino ormai da settimane la curva degli attualmente positivi è in picchiata: dopo i 12 guariti dell'ultima giornata, i contagiati in questo momento sul Titano sono 61, come riportato nell'aggiornamento Iss. Sul fronte contagi, è stato registrato un solo nuovo caso di positività su 106 tamponi effettuati. A livello ospedaliero, i numeri sono stabili: 10 i ricoverati. 6 persone sono seguite nelle stanze di isolamento e 4 in terapia intensiva che resta al 33% di occupazione. Nessuno è deceduto: il numero delle vittime è fermo a 90, dall'inizio della pandemia.

28.475 le vaccinazioni effettuate dall’inizio della Campagna fino alle giornata di ieri, di cui 19.773 persone vaccinate con la prima dose e 8.702 con anche la seconda dose. 681 le persone vaccinate ieri con la prima dose e 41 con la seconda dose.

Dal 3 maggio, gli ospiti presenti alla RSA la Fiorina o al “Colore del Grano”, potranno tornare a essere visitati da un proprio familiare. Per la RSA La Fiorina, le visite sono consentite a un solo familiare/visitatore per ospite, per un tempo massimo di 20 minuti. Gli appuntamenti saranno fissati a settimane alterne e l’accesso alla struttura deve essere preventivamente concordato e autorizzato dal Direttore UOC. Le visite sono consentite dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle 9 alle 11 e dalle 14:45 alle 16:45.

Analogamente, anche per le visite agli ospiti del “Colore del Grano” sono in vigore le stesse modalità, con l’accesso alla struttura che deve essere preventivamente concordato e autorizzato dalla Direzione. Le visite potranno essere effettuate una volta a settimana, per un tempo di circa 20/30 minuti al massimo per un solo familiare/visitatore per ospite.

