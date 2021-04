Dal 3 maggio gli ospiti delle strutture residenziali potranno ricevere le visite dei familiari

L’Istituto per la Sicurezza Sociale la parziale riapertura delle visite agli ospiti delle strutture residenziali. Dal prossimo 3 maggio, infatti, gli ospiti presenti alla RSA la Fiorina o al “Colore del Grano”, potranno tornare a essere visitati da un proprio familiare. Per la RSA La Fiorina, le visite sono consentite a un solo familiare/visitatore per ospite, per un tempo massimo di 20 minuti. Gli appuntamenti saranno fissati a settimane alterne e l’accesso alla struttura deve essere preventivamente concordato e autorizzato dal Direttore UOC. Le visite sono consentite dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle 9 alle 11 e dalle 14:45 alle 16:45. Al momento della prima visita il familiare visitatore sarà sottoposto a tampone per la ricerca dell’antigene virale al Sars-CoV-2. Per le visite successive, i familiari visitatori non saranno più sottoposti a tampone se avranno completato il ciclo vaccinale, mentre per coloro che non risultano vaccinati, verrà effettuato il tampone prima di ogni visita. Analogamente, anche per le visite agli ospiti del “Colore del Grano” sono in vigore le stesse modalità della RSA, con l’accesso alla struttura che deve essere preventivamente concordato e autorizzato dalla Direzione. Le visite potranno essere effettuate una volta a settimana, per un tempo di circa 20/30 minuti al massimo per un solo familiare/visitatore per ospite. Al momento della prima visita il familiare visitatore sarà sottoposto a tampone per la ricerca dell’antigene virale al Sars-CoV-2. Per le visite successive, i familiari visitatori non saranno più sottoposti a tampone se avranno completato il ciclo vaccinale, mentre per coloro che non risultano vaccinati, verrà effettuato il tampone prima di ogni visita. Sempre dal 3 maggio, al “Colore del Grano” sarà ripristinato anche il servizio del Centro Diurno, con la riapertura quindi di tutte le attività sospese dall’autunno scorso.

Cs Iss