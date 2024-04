Oggi il passaggio della fiamma Olimpica tra Grecia e Francia

Continua la fase di avvicinamento alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi in programma per il 26 luglio. A tre mesi esatti, questo pomeriggio, allo stadio Panathinaiko di Atene è previsto la consegna della fiamma olimpica di Parigi 2024 a una delegazione del Comitato Organizzatore delle Olimpiadi. La staffetta della torcia inizierà il suo viaggio in Francia l'8 maggio con l'arrivo della fiamma a Marsiglia per poi affrontare un percorso di 68 giorni attraverso il territorio francese.