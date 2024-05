Giro d'Italia con sorpresa: la prima rosa è per Narvaez

Il primo sprint e quindi la prima maglia rosa sono di Jhonatan Narvaez. L'ecuadoriano della Ineos Grenadiers, Campione Nazionale in carica, ha avuto la meglio in una volata a 3 sul tedesco Maximilian Schachmann e sul favoritissimo Tadej Pogacar autore di una grande rimonta nel finale. Una decina di chilometri dopo il via, la prima fuga dell'edizione 2024 del Giro d'Italia: tra i temerari anche gli azzurri Nicola Conci, Andrea Pietrobon e Filippo Fiorelli. Ed è stato proprio Fiorelli a scollinare davanti il Gran Premio della Montagna di Berzano, mentre il gruppo si riorganizzava 2 minuti e 40 dopo.

Sul colle di Superga la fuga si spacca. Conci capisce che il destino è segnato e prova a mettersi in proprio candidandosi eroe di giornata. Uno sforzo che quasi riesce e sarebbe il colpaccio di una vita, ma l'italiano della Alpecin Deceuninck viene recuperato nel finale. Sarà un amaro, ottimo, quinto. Sull'ultimo strappo lo scatto di Pogacar non ha sorpreso né Schachmann, né Nearvaez che poi fa bingo sul traguardo. Domani la seconda tappa, da San Francesco al Santuario di Oropa di 161 chilometri.