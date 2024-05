L'anca non da tregua, niente Roma per Sinner

Attraverso un messaggio postato sui social, Jannik Sinner annuncia che non giocherà gli Internazionali di Italia. Il problema all'anca che lo ha costretto al ritiro a Madrid necessita di 15 giorni di riposo. "Sono molto triste -scrive il campione altoatesino- per non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l’ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano. Verrò comunque a Roma per qualche giorno e passerò al Foro Italico. Grazie per i vostri messaggi di supporto".