WTA Madrid, Swiatek annulla tre match point e vince il torneo

Un anno dopo il WTA di Madrid si decide con un'altra spettacolare maratona tra le stesse contendenti, stavolta però trionfa Iga Swiatek. Aryna Sabalenka s'arrende dopo tre set e tre ore e 11' di partita: un combattuto 7-5 4-6 7-6 tra le n°1 e n°2 del mondo in cui la polacca riesce ad annullare 3 match point all'avversaria, prima di trionfare. Dopo Doha e Indian Wells è il terzo trofeo stagionale per la capolista del ranking che non perde un ultimo atto proprio dal torneo di Madrid di un anno fa: da allora, 8 finali e 8 titoli.

Tiratissima e incerta fino in fondo, quella della capitale spagnola: si lotta su ogni singolo scambio ed esce il meglio delle attuali migliori del circuito WTA. Nel primo set, Swiatek ribalta il 4-5 per la rivale prendendosi tre giochi in fila, aggiudicandosi la contesa, nel secondo invece è Sabalenka a rimontare e a chiamare in causa la bella.

Qui è un botta e risposta continuo finché, sul 6-5, la bielorussa ha due occasioni da punto della vittoria nel gioco di servizio della polacca, brava a tenere mentalmente e a forzare il tie break. Nel quale è ancora una volta Sabalenka ad avere il primo match point, Swiatek però impatta di nuovo e va a imporsi 9-7. Cuore, carattere e classe per la n°1 del mondo da oltre 100 settimane: ora nel mirino c'è il Foro Italico di Roma, prossimo appuntamento sulla terra rossa.