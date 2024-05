Europei di Ginnastica: arrivano due argenti per l'Italia nell' All Around e Team Junior

Nella seconda giornata dei Campionati Europei 2024 di ginnastica artistica femminile, in scena alla Fiera di Rimini, sono state le junior a scendere in campo per la finale a squadre e il titolo individuale All Around, oltre che per le qualifiche alle finali di specialità. L’Italia, composta da Giulia Perotti, Benedetta Gava, Emma Puato, Emma Fioravanti e Artemisia Orfino ha gareggiato nella seconda rotazione.

La squadra italiana ha conquistato l’argento a squadre, mentre l’oro è finito al collo della Francia e il bronzo è andato al Belgio. A incrementare le medaglie azzurre, Giulia Perotti si è laureata vicecampionessa europea All Around, alle spalle di Elena Colas e davanti a Maiana Prat, entrambe francesi. Italiane qualificate alle finali di specialità di domenica mattina.