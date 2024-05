Europei: Ginnastica italiana regina a Rimini con 16 medaglie

È stata una settimana da sogno per la Ginnastica Artistica Italiana negli Europei disputati in casa. A Rimini le azzurre chiudono con un bottino finale di 8 medaglie – 4 ori, 2 argenti e un bronzo – a cui se ne aggiungono altre 8 dallo junior, portando ad un totale complessivo di 16 metalli nella rassegna continentale. Numeri da record, e che fanno ben sperare in vista delle Olimpiadi di Parigi. L'ultima meraviglia dalla finale per team con il successo delle Fate nell'all-around. Manila Esposito, Alice D'Amato, Elisa Iorio e Angela Andreoli – con Asia D'Amato come riserva – hanno migliorato il risultato ottenuto lo scorso anno ad Antalya, conquistando una splendida medaglia d'oro. 164.162 il punteggio ottenuto dall'Italia, 2 punti meglio della Gran Bretagna argento e quasi 6 in più della Francia bronzo e seconda nel medagliere. Dopo i successi a Volos 2006 – dove era presente anche Monica Bergamelli, attuale tecnico della nazionale - e Monaco 2022, a Rimini arriva il terzo oro nelle gare a squadre.

24 ore prima la giornata perfetta alle Fiera riminese: 5 medaglie, tra cui 3 primi posti. Due di questi con Manila Esposito, davanti a tutti sia nella trave – non era mai successo nella storia della ginnastica italiana – che nel corpo libero, dov'era pure arrivato il bronzo di Angela Andreoli. L'altro oro con Alice D'Amato alle parallele asimmetriche. In questo caso doppietta azzurra con l'argento di Elisa Iorio.