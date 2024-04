AC&D Solutions acquisisce il controllo totale di San Marino Welcome, consolidando la sua posizione di DMC ufficiale del territorio

AC&D Solutions, società di riferimento nel settore tecnologico e innovazione, annuncia l'acquisizione del 100% delle quote di San Marino Welcome, DMC ufficiale sammarinese. L'operazione che segue l’avvio dell’operatività a gennaio 2023 conferma la fiducia di AC&D Solutions nel potenziale del territorio sammarinese e nel progetto di San Marino Welcome. Un anno di successi e investimenti AC&D Solutions ha investito significativamente nello sviluppo di San Marino Welcome, rafforzando il team, ampliando l'offerta di servizi e consolidando la sua posizione nel territorio. Attraverso questa operazione AC&D Solutions intende dare ulteriore slancio al progetto di San Marino Welcome, puntando su innovazione e crescita. L'obiettivo è quello di rafforzare il posizionamento della DMC come punto di riferimento per l'incoming nella Repubblica di San Marino con una proposta completa per il comparto turistico.

c.s. AC&D Solutions