Tim San Marino: Nicola Barone confermato presidente, Simona Zanotto nuovo amministratore delegato

L’Assemblea dei Soci di TIM San Marino, riunitasi oggi, ha confermato Nicola Barone Presidente per il quarto mandato e ha nominato Simona Zanotto come nuovo Amministratore Delegato. Entrambi assumono analoghi incarichi anche nella Società Telefonia Mobile Sammarinese, partecipata al 51% da TIM San Marino. Il Consiglio di Amministrazione di TIM San Marino, la cui composizione passa al 60% di presenza femminile, ha successivamente assegnato a Simona Zanotto le deleghe operative. Laureata in Ingegneria Elettronica, Zanotto è Responsabile Sales Small di TIM. “Prosegue il nostro impegno al fianco della Repubblica di San Marino che, grazie al recente rinnovo della Convenzione per l’esercizio dei servizi di telecomunicazioni, potrà disporre di infrastrutture di comunicazione e servizi all’avanguardia per affrontare le sfide della digitalizzazione”, ha affermato Nicola Barone, Presidente di TIM San Marino e Telefonia Mobile Sammarinese. “Sono onorata di assumere questo incarico ed entrare a far parte di una realtà importante per il territorio in cui opera - ha dichiarato Simona Zanotto, Amministratore Delegato di TIM San Marino e Telefonia Mobile Sammarinese -. Lavoreremo per consolidare la presenza del Gruppo TIM nella Repubblica di San Marino e, insieme con le istituzioni, le imprese e i cittadini, per favorire la crescita del tessuto economico locale”. Il Consiglio di Amministrazione augura al Presidente e all’AD di proseguire con successo nel lavoro di valorizzazione del territorio, delle imprese, delle organizzazioni e delle istituzioni della Repubblica di San Marino. A Michele Riela, AD uscente, vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto nel suo mandato quinquennale che ha portato al raggiungimento di importanti traguardi e al rafforzamento della posizione di leadership della Società nel mercato sammarinese.

c.s. Tim San Marino