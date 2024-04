Generazione Libera sull'istruzione

I giovani di oggi sono il futuro di domani, su questo non possiamo avere dubbi. E il futuro dei giovani parte dalla formazione scolastica. Generazione Libera crede nell’istruzione, ma soprattutto nella modernizzazione e nell’evoluzione scolastica. Abbiamo la fortuna di avere sul nostro territorio dei plessi scolastici molto validi, dobbiamo solo valorizzarli e lavorare per sulla scelta formativa che offriamo. Puntiamo a migliorare ciò che già possediamo e soprattutto a diventare un’eccellenza, dove viene voglia di studiare, anche da fuori. Le nostre sono tutte voci che vengono dai giovani del territorio e sono proposte concrete. Puntiamo alla realizzazione. Per quanto riguarda la scuola superiore secondaria vorremmo ampliare la scelta delle lingue straniere, non rimaniamo fermi solo su quelle già esistenti. Aumentiamo gli anni scolastici dell’iti, perchè spingerli fuori territorio? Aumentiamo le ore delle materie specifiche di ogni indirizzo, soprattutto in quelli strettamente collegati al mondo del lavoro. Per l’Università ciò che chiediamo noi, oltre all’ampliamento dei corsi, è una piattaforma online in cui inserire il programma di studio, le videolezioni o il materiale del corso da visionare, disponibile sempre per tutti, così da incentivare anche chi lavora e vorrebbe intraprendere un percorso di studi. Riqualifichiamo gli edifici che sono decadenti e creiamo un campus studi, un punto di incontro per gli studenti, un dormitorio. Invogliamo gli italiani a studiare da noi, non spingiamo i nostri giovani a lasciare il territorio. Insegniamo ai ragazzi come usare la tecnologia e i social nel modo migliore possibile, a partire dalle medie. Non allontaniamoli dai social e non spaventiamoli, il mondo sarà sempre più tecnologico. Volgiamo l’attenzione sull’insegnamento di un uso moderato e consono. Invogliamo a restare a studiare nel nostro paese, inserendo anche Storia Sammarinese come materia scolastica. San Marino è magico, valorizziamolo.

Erica Valentini (Generazione Libera)