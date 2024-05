75° Anniversario del Consiglio d' Europa

“E’ con sentimenti di orgoglio nazionale che la Repubblica di San Marino ha ricordato ieri, il 75^ anniversario dell’istituzione del Consiglio d’Europa - ha pronunciato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari-. Una celebrazione sottolineata attraverso una significativa dichiarazione degli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Alessandro Rossi e S.E. Milena Gasperoni, che hanno richiamato i capisaldi dell’Organizzazione di Strasburgo e l’intimo raccordo con i principi cardine dell’ordinamento sammarinese e della sua stessa identità statuale”. San Marino segue con determinazione e sostegno convinto la multiforme attività del Consiglio d’Europa e ad essa conforma le proprie azioni, a livello interno e internazionale, le norme e i principi che sono assunti a rango costituzionale. “La politica estera, - ha proseguito il Segretario di Stato-, dall’affermazione dello stato di diritto e dei principi di pacifica convivenza fra Stati, trae significativi agganci per il suo impegno attivo nei fora multilaterali, anche alla luce delle odierne tensioni e delle preoccupazioni crescenti, dinnanzi agli scenari di guerra e alle inaccettabili violazioni del diritto internazionale”. Da 36 anni San Marino partecipa attivamente alla vita degli organismi istituzionali e direttivi del Consiglio d’Europa, avendo detenuto per ben due volte, la Presidenza del Comitato dei Ministri e lanciato campagne di sensibilizzazione sui temi prioritari della violenza nei confronti delle donne e di genere, dello sfruttamento dei minori e dell’incitamento all’odio, offrendo altresì un sensibile impulso, nella promozione del dialogo interculturale e interreligioso. Nel suo ruolo di solido baluardo europeo di difesa e promozione dei diritti umani, l’Organizzazione Internazionale ha elaborato numerosi strumenti convenzionali, la maggior parte dei quali recepiti nell’ordinamento sammarinese e puntualmente applicati anche attraverso un’implementazione dei contenuti, favorita dall’attività di monitoraggio in loco, esercitata dalle delegazioni internazionali. Per l’occasione dell’anniversario, la Repubblica ha inoltre realizzato un apposito annullo postale speciale.

cs SdS Esteri