L’hub internazionale di Atene entra nelle rotte del network GoToFly: i voli dall’Aeroporto di Forlì per la capitale greca proseguiranno fino a marzo 2025

Atene e Mykonos: queste le due nuove rotte - tra cui un hub internazionale - che il network GoToFly mette in vendita per la Summer Season 2024 con voli diretti in partenza dall’Aeroporto “Ridolfi” di Forlì. Cresce l’offerta delle destinazioni greche raggiungibili dalla Romagna: dopo Corfù, Zante, Cefalonia, Lefkada, Karpahtos, si aggiungono Mykonos - isola dell’Egeo collocata nella sua parte più centrale e spettacolare, meta di turisti da tutto il mondo - e Atene, capitale del Paese, culla di un’antica civiltà e ancora oggi ricca di testimonianze di un impero molto potente. Atene e Mykonos, anch’esse operate con aeromobile della classe Boeing 737-400, sono già disponibili sul sito www.goto-fly.it: la prima nel periodo 6 luglio-14 settembre, con voli in partenza il martedì e il sabato; la seconda nel periodo 24 luglio-4 settembre, con volo diretto il mercoledì. Attenzione: novità importante da sottolineare. ATENE proseguirà anche nella Winter Season 2024 con la continuazione dei voli fino a marzo 2025, il lunedì e il venerdì. Il network GoToFly per la Summer 2024 GRECIA Cefalonia, dal 24 giugno al 9 settembre, il lunedì Corfù, dal 24 giugno al 9 settembre, il lunedì Zante, dal 24 giugno al 9 settembre, il lunedì Lefkada, dal 21 giugno al 6 settembre, il venerdì NEW - Karpathos, dal 21 giugno al 19 luglio, il venerdì; dal 24 luglio al 4 settembre si aggiunge il mercoledì. Il volo termina il 13 settembre NEW - Atene, dal 6 luglio al 14 settembre, il sabato e il martedì -

LA PROGRAMMAZIONE PROSEGUIRÀ POI FINO A MARZO 2025 (CON VOLI IL LUNEDÌ E IL VENERDÌ) NEW - Mykonos, dal 24 luglio al 4 settembre, il mercoledì SICILIA Lampedusa, dal 13 giugno al 15 settembre, il martedì, il giovedì e la domenica NEW - Trapani, dal 15 giugno al 14 settembre, il sabato - DAL 20 SETTEMBRE SONO PREVISTI DUE VOLI FINO AL 28 MARZO 2025 (il lunedì e il venerdì) NEW - Catania, dal 15 giugno al 20 luglio, il sabato - dal 26 luglio al 14 settembre, il venerdì e il sabato - dal 16 settembre al 25 ottobre, il lunedì e il venerdì - LA PROGRAMMAZIONE PROSEGUIRÀ POI FINO A MARZO 2025 SEMPRE IL LUNEDÌ E IL VENERDÌ. SARDEGNA OLBIA, dal 13 giugno al 15 settembre, il martedì, il giovedì e la domenica CAGLIARI, dal 13 giugno al 15 settembre, il giovedì e la domenica. Non saranno operate le destinazioni di Tirana (Albania) e Pantelleria (Sicilia). “Le ore volo inizialmente programmate per coprire la Forlì-Tirana-Forlì e la Forlì-Pantelleria-Forlì vengono impiegate - dice il Direttore generale & Accountable manager di F.A. - Forlì Airport, Andrea Stefano Gilardi - nel rafforzamento di destinazioni sulle quali la domanda di posti aerei è molto cresciuta nel corso degli ultimi mesi, a iniziare da Lampedusa, Catania e Trapani (Sicilia): quest’ultimi due con prosecuzione prevista fino a marzo 2025. Introduciamo due rotte di prestigio e dal forte appeal sul mercato; Atene - hub di rilevanza internazionale - e Mykonos, in ragione delle mutate esigenze del network. Ciò consentirà una migliore corrispondenza sotto il profilo delle richieste e delle finalità, più in linea con i nostri obiettivi di rete vendita. Anche per Atene la programmazione proseguirà fino a tutto marzo 2025”.

cs Marco Valeriani Press Office and Social Media