Comune di Riccione parte civile nel processo per la distruzione di un autovelox

Il Comune di Riccione si costituisce parte civile nel procedimento penale davanti al Tribunale di Rimini a carico di una persona che, lo scorso gennaio, ha danneggiato un autovelox e ha reagito in maniera spropositata agli agenti che lo stavano presidiando. I fatti risalgono al 20 gennaio scorso quando, alle 23,30, un uomo ha urtato violentemente lo strumento di rilevazione in viale Flaminia, danneggiando irrimediabilmente il delicato dispositivo a infrarossi.

Il danno è stato quantificato in oltre 48 mila e 800 euro. L’uomo identificato nell’immediatezza è stato denunciato in stato di libertà. Come parte civile il Comune di Riccione chiederà il risarcimento integrale del danno subito.