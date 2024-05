Aurum: la storia di Cagliostro in un cortometraggio tra le mura di San Leo

Il nome e la figura di Cagliostro per diffonde, a livello internazionale, la storia e il territorio emiliano romagnolo. Con questo obiettivo il regista riminese Marco Gentili ha dato vita ad ad “Aurum”, cortometraggio realizzato tra le mura della rocca di San Leo. Una setta che indaga sulle formule segrete dell'alchimista Cagliostro in una produzione che unisce storia a fantascienza.

Settore, quello cinematografico, che nel territorio emiliano romagnolo e sammarinese può trovare terreno fertile per svilupparsi: "Queste devono essere zone molto importanti - afferma Marco Gentili - perché il valore e la ricchezza che abbiamo nel panorama del territorio di Emilia Romagna, San Marino, Marche, Toscana, italiano ed europeo non esiste in nessun'altra nazione del mondo. La grande ricchezza che abbiamo nel territorio è quella di proporla, a produzioni internazionali che vengono ad investire capitali immensi".

Nel servizio le interviste a Marco Gentili (Regista), Elena Rossetto (Attrice) e Gabriele Vincis (Attore)