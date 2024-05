Cesena spietato anche in SuperCoppa: Mantova battuto 1-2

Le azioni salienti della partita

Il Cesena pigliatutto è tale anche in SuperCoppa, anche al Martelli contro il Mantova vincitrice del Girone A. Avvio virgiliano col taglio quasi vincente di Mensah e Ciofi che capisce tutto a salvare i suoi . Di là invece Donnarumma pesca Saber ricevendo in cambio né stop, né tiro e poi il portiere Festa è bravo ad anticipare la sgassata di Kargbo. Un tempo da amichevole o quasi, una ripresa bella e piena di cose: Festa alza la punizione di Adamo. Si sblocca il match quando il Cesena porta palla e Fedolfi ingenuamente allunga il piede sulla protezione di Corazza. E' calcio di rigore che il jocker si prende e realizza.

Il vantaggio non porta comunque tatticismi, partita che è bello giocarsi. Shpendi di forza, forse troppa. Mentre il Mantova organizza le operazioni di rientro e con Bragantini dal limite quasi ci riesce alla prima. Pari cercato, pari trovato, bellissima azione dei padroni di casa con girata nell'angolo altrettanto bella di Debenedetti. Nel recupero può ancora succedere di tutto e infatti succede. Il Mantova sbaglia il fuorigioco e Shpendi infila Festa per il nuovo vantaggio bianconero. L'ultima mischia, quella del potenziale 2-2 con Redolfi, viene invece risolta dalla traversa. Finisce come giusto in gloria di qua e di là, il Mantova rigioca domenica, il Cesena chiude il 19 al Manuzzi con la Juve Stabia.