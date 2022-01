Covid San Marino: quasi 1 su 2 è vaccinato con booster. Authority: "Speriamo in situazione migliore per fine mese" Disservizio informatico all'Iss che ha portato a rallentamenti o a blocchi nell'ottenere i certificati on-line, quindi anche le ricette

Sono 1.641 i positivi attivi a San Marino. Ma allo stesso tempo aumentano i ricoveri: 14 le persone seguite attualmente all'ospedale di Stato, di cui 5 in terapia intensiva. In una settimana, dal 10 al 16 gennaio, sono stati registrati 1.083 nuovi casi, con un tasso di positività su base settimanale al 22,30%, 884 guariti e 13 ricoveri. L'Iss mette a confronto i dati attuali con quelli dello scorso anno: nello stesso periodo del 2021 i casi rilevati erano 121 in una settimana, ma i ricoverati erano 21 (di cui 10 in rianimazione).

339 persone a San Marino hanno contratto di nuovo il Coronavirus: 158 di loro sono già guariti. Sul fronte vaccinazioni, l'84,85% della popolazione vaccinabile ha completato il ciclo primario e ha ricevuto la dose booster il 47,67% del totale. Dal dirigente dell'Authority Sanitaria un commento - a livello medico - sulle nuove misure introdotte dal decreto.

Sempre sul fronte sanitario, questa mattina un parziale disservizio informatico ha portato a rallentamenti o a blocchi nell'ottenere i certificati on-line, quindi anche le ricette. Per quanto possibile, i documenti sono stati rilasciati in cartaceo e i tecnici Iss sono intervenuti per risolvere il problema. Possibili ritardi anche nelle prossime ore, anche ai fini dell’emissione del green pass.

Nel servizio, l'intervista a Claudio Muccioli, dirigente Authority Sanitaria

