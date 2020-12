AGGIORNAMENTO Covid San Marino: tre nuovi ricoveri nelle stanze di isolamento, 23 i guariti Dati in chiaroscuro, quelli dell'ultimo bollettino. Diminuiscono comunque i casi attivi

Dopo giornate molto pesanti, contrassegnate da alcuni gravi lutti, ed una crescita costante dei positivi attivi, sembrerebbe assistersi ora ad una nuova – seppur timida - inversione di tendenza. Sono comunque dati in chiaroscuro quelli dell'ultimo bollettino diffuso dall'ISS. Le note positive vengono dalle guarigioni: 23 quelle accertate ieri, mentre i nuovi contagi sono 8. Tutto ciò a fronte di 81 tamponi effettuati: numero ridotto, come fisiologicamente accade nei weekend. Pressoché invariato, allora, il rapporto fra positivi e test eseguiti: 9,88%, in linea con i dati italiani. Scendono comunque i casi attivi: attualmente sono 314 e l'età media degli infettati è di 40 anni. Preoccupazioni tuttavia sul fronte delle ospedalizzazioni, perché i ricoverati passano da 24 a 27. 19 sono distribuiti fra reparto covid e stanze di isolamento. Invariato invece il numero dei positivi in Terapia Intensiva: 8; sono da aggiungere poi 4 pazienti non covid nelle stanze risveglio del blocco operatorio.

Massima, intanto – per ovvi motivi -, l'attenzione per la situazione degli ospiti del Casale La Fiorina. Il Comitato di confronto della struttura lancia un appello a tutti i familiari, ed agli operatori, “affinché siano sempre di più rispettati i piani di emergenza finalizzati alla prevenzione e al controllo del contagio”. Da qui la richiesta di interventi urgenti e risolutivi “per l'adozione di misure che tutelino non solo gli ospiti della RSA, ma anche tutto il personale operante, e a caduta anche la comunità esterna”; e ciò – continua una nota - “mantenendo e rafforzando la continuità delle comunicazioni tra gli ospiti e i propri familiari”.

